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16 минут назад

Октоберфест вернется в 2022 году без ограничений

Мира Маркина

Два года подряд фестиваль Октоберфест отменяли из-за пандемии коронавируса, однако в этом году власти города одобрили проведение празднества. Даты Октоберфеста в 2022 году уже известны: фестиваль пройдет с 17 сентября по 3 октября. Для посещения фестиваля не потребуется специальных мер защиты: посетители могут приезжать, не надевая маску, не предъявляя тест и не соблюдая дистанцию.

Октоберфест вернется в 2022 году без ограничений
Фото: pixabay.compixabay.com

Правда, посещать Германию свободно пока нельзя. На территорию страны пускают иностранцев, полностью вакцинированных от COVID-19 (признаются только допущенные в ЕС вакцины). Допускается, что к началу Октоберфеста, возможно, ограничения смягчат.

«Все поклонники Wiesn [разговорное название фестиваля — прим.ред.] сегодня счастливы. Лично я тоже очень счастлив. Это решение открывает перспективы. Для людей и для экономики. Потому что мы уже на Празднике Весны испытываем, насколько велико желание людей праздновать», — отметил на официальном сайте фестиваля директор по экономическим вопросам Мюнхена и руководитель Октоберфеста Клеменс Баумгертнер.

Октоберфест (Октябрьские народные гуляния, нем. Oktoberfest) — фольклорный фестиваль, который ежегодно проводят в Мюнхене. Организует праздник администрация города Мюнхен. Самое большое народное гуляние в мире начинается во второй половине сентября и продолжается в среднем 16—18 дней. Ежегодно фестиваль привлекает около 6 млн посетителей.

Ранее стало известно, что Греция отменила все коронавирусные ограничения для туристов.

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