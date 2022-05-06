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3 часа назад

Греция отменила все коронавирусные ограничения для туристов

Даша Краснова

Отныне туристы могут въезжать в Грецию без ограничений, так как власти решили отменить все пандемийные нормы при въезде и внутри страны.

Путешественники из любых стран могут свободно пересекать гарницу Греции без необходимости предоставлять по прибытии документы по COVID-19 — свидетельства о вакцинации, справки о выздоровлении или результаты тестирования.

Также страна решила отменить и оставшиеся внутренние меры по борьбе с COVID-19. Теперь, находясь в Греции, можно посещать кафе, бары, рестораны и другие общественные места и заведения — никто больше не будет проверять справки и сертификаты.

Однако министр здравоохранения Греции Танос Плеврис подчеркнул, что Греция может вновь ввести ограничения на въезд в сентябре.

До этого мы рассказывали, что Франция отменила все ограничения для россиян.

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