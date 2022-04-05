Франция отменила все ограничения для россиян

Франция отменила все COVID-ограничения для российских путешественников. Теперь для въезда в страну не требуется сертификат вакцинации или ПЦР-тест. Информация появилась на сайте Генерального консульства Франции в Москве.
Теперь туристам из России для въезда на территорию Франции не потребуется предъявлять отрицательный результат ПЦР- или антиген-теста.
Также более не потребуется справка о международных поездках и доказательство уважительных причин для посещения республики.
Ранее стало известно, что Албания разрешит безвизовый въезд россиянам до 90 дней.