Франция отменила все ограничения для россиян

Франция отменила все COVID-ограничения для российских путешественников. Теперь для въезда в страну не требуется сертификат вакцинации или ПЦР-тест. Информация появилась на сайте Генерального консульства Франции в Москве.

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Теперь туристам из России для въезда на территорию Франции не потребуется предъявлять отрицательный результат ПЦР- или антиген-теста.

Также более не потребуется справка о международных поездках и доказательство уважительных причин для посещения республики.