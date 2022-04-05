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54 минуты назад

Франция отменила все ограничения для россиян

Мария Иглина

Франция отменила все COVID-ограничения для российских путешественников. Теперь для въезда в страну не требуется сертификат вакцинации или ПЦР-тест. Информация появилась на сайте Генерального консульства Франции в Москве.

Франция отменила все ограничения для россиян
Фото: unsplash.comunsplash.com

Теперь туристам из России для въезда на территорию Франции не потребуется предъявлять отрицательный результат ПЦР- или антиген-теста.

Также более не потребуется справка о международных поездках и доказательство уважительных причин для посещения республики.

Ранее стало известно, что Албания разрешит безвизовый въезд россиянам до 90 дней.

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