Моряк в Атлантике снял видео с жуткими звуками с корабля

Мировой океан изучен достаточно хорошо, однако и в нем до сих пор полно темных пятен. Люди боятся узнать, что готовит для них стихия, особенно в темноте. Пользователь TikTok под ником @papazhuk снял, как ночью выглядит океан с мачты грузового корабля. Видео набрало 3, 8 млн просмотров и 453 тысячи лайков.

Подписчиков напугала не только темнота. Пересекая океан, судно плывет через ветер и сопротивление воды. Металл начинает колебаться и странно звучать, а грузовые контейнеры — ударяться друг об друга. Именно эти жуткие звуки убедили пользователей Сети, что служить моряком могут только очень смелые люди.

«Теперь понятно, почему музыка на Титанике играла до последнего. Я бы сама хоть чем-то эти звуки заглушить попыталась»;

«Только от звука судна, сойти с ума можно»;

«Мне аж плохо стало...»;

«Мой страх 1000 процентов».

Впрочем, сам @papazhuk моря не боится. Путешественник и моряк делится роликами, которые снимает во время экспедиций и поездок. Часто любителя океанов сопровождает дочь Александра. За приключениями российского папы-моряка следят 2, 2 млн человек.

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