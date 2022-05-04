Видео: как россиянка живет в автодоме посреди тайги

Жить в доме на колесах — голубая мечта путешественников из США и Европы. Многие молодые люди от 20 до 40 лет покупают поддержанные автодомы, чтобы отремонтировать их и путешествовать по стране и миру. В России автодомы пользуются сдержанной популярностью: увы, климат и качество дорог не позволяют везде ездить и ночевать свободно. Кроме того, не все могут позволить себе удаленную работу, чтобы поддерживать быт. Ксения Минерва @kseniaminerva — одна из счастливиц, у кого успешно получилось жить и путешествовать в автодоме. Девушка делится своими приключениями с 1 млн подписчиков на платформе TikTok.