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3 часа назад

Видео: как россиянка живет в автодоме посреди тайги

Дарья Амосова

Жить в доме на колесах — голубая мечта путешественников из США и Европы. Многие молодые люди от 20 до 40 лет покупают поддержанные автодомы, чтобы отремонтировать их и путешествовать по стране и миру. В России автодомы пользуются сдержанной популярностью: увы, климат и качество дорог не позволяют везде ездить и ночевать свободно. Кроме того, не все могут позволить себе удаленную работу, чтобы поддерживать быт. Ксения Минерва @kseniaminerva — одна из счастливиц, у кого успешно получилось жить и путешествовать в автодоме. Девушка делится своими приключениями с 1 млн подписчиков на платформе TikTok.

Ксения живет в доме на колесах вместе с псом Бастионом: девушка взяла его из приюта. Кроме того, компанию девушке составляют подписчики в соцсетях. Путешественница рассказывает о местах, в которых успела побывать, делится советами по починке машины и рушит стереотипы, что женщины не могут путешествовать в одиночку. Ролик, где Ксения показывает свой быт и распорядок дня, набрал 16 млн просмотров в TikTok — это самое популярное видео на ее странице.

Ксения уже побывала во многих уголках России: Чечня, Дагестан, Эльбрус, Крайний Север, тайга на Алтае и многие другие.

«Я никогда не останавливаюсь надолго в одном месте. Странствия и приключения — вот чем я горю. Я не хочу быть привязанной, не хочу расписаний и планов. Я хочу лишь прожить ту жизнь, которую я запомню», — пишет девушка в своих соцсетях.

Ранее Рамблер показывал, как живут в самой удивительной коммуналке Санкт-Петербурга.

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