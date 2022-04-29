Санкт-Петербург известен своими коммуналками. Но в 2022 году большинство из них не выглядит, как в советские годы. Современные коммунальные квартиры больше напоминают коливинг (от английского coliving, рус. — «совместное проживание»). В СССР коммуналка была хоть каким-то, пусть и не самым удобным жильем; сегодня люди селятся в коливинге по своей воле, строят общее хозяйство и окружают себя приятной компанией. На большой площади есть место не только для сна и гигиенических процедур, но и совместного времяпрепровождения: игр, музыки и творчества.

Подобный коливинг для творческих людей располагается в центре Петербурга, в старинном особняке рядом с метро Пушкинская по адресу Рузовская 21. Называется он Triglinki. Пользователь TikTok @vladslav_s провел экскурсию и рассказал, почему люди мечтают здесь жить. Ролик набрал 2,9 млн просмотров, 195 тысяч лайков и несколько десятков восторженных комментариев.

Конечно, просто так попасть внутрь нельзя: все-таки это личное пространство. Однако местные не против пустить туристов по записи и показать свою жизнь внутри старинного особняка.

Особняк охраняется Министерством культуры: как пишут в группе «ВКонтакте», внутри нетронутые лепнины 1899 года, дубовый потолок и паркет из красного дерева, как в Эрмитаже. В парадной — картины на стенах.

В коливинге живет более 30 человек: все они совместными усилиями делают из просто жилища культурное пространство. На общей территории проходят концерты, занятия по йоге и мастер-классы. Кроме того, на территории коливинга рады веганам и вегетарианцам: местная еда не содержит продуктов животного происхождения. Не-жильцам тоже можно здесь пожить, сняв ячейку к капсульном отеле.

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