Зачем туристы едут в Мурманскую область

Туристы в последние два года стали осваивать самые разные уголки России и дошли до самого северного региона. Мурманская область — тундра, прибрежные скалы и дикая природа. Путешественники стремятся сюда, чтобы узнать настоящую Россию, посмотреть на косаток и китов, насладиться морскими деликатесами, взглянуть на северное сияние. Смотрите видео, чтобы увидеть, почему еще туристам стала так интересна Мурманская область, что там посмотреть и куда съездить.