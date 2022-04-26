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1 час назад

Зачем туристы едут в Мурманскую область

Диана Товсепова

Бескрайние просторы России предлагают нам тысячи мест для отдыха. Многие даже не понимают, насколько разнообразны ландшафты, климат и культурные особенности различных регионов родной страны.

Туристы в последние два года стали осваивать самые разные уголки России и дошли до самого северного региона. Мурманская область — тундра, прибрежные скалы и дикая природа. Путешественники стремятся сюда, чтобы узнать настоящую Россию, посмотреть на косаток и китов, насладиться морскими деликатесами, взглянуть на северное сияние. Смотрите видео, чтобы увидеть, почему еще туристам стала так интересна Мурманская область, что там посмотреть и куда съездить.

Ранее мы писали о том, что делать на Алтае в майские праздники.

Отдых в России,Видео,
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