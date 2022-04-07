Алтай на майские: куда ехать и сколько это будет стоить

Приближающие майские праздники напоминают о том, что нас ждет несколько дней долгожданного отдыха. Отечественные красоты вполне могут конкурировать с заграничными курортами — Сочи, Крым, Карелия, Алтай, Кавказ. "Рамблер" разбирался, почему стоит отдохнуть в мае на Алтае и сколько это будет стоить.

Фото: Pixabay Pixabay

В май на Алтай

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К середине мая воздух на Алтае прогревается до 20 градусов, а горный снег начинает таять. Земли во всю цветут — отправившись на Алтай в мае можно застать цветение маральника. В это время горы превращаются в цветущие поляны лилового цвета, а к концу месяца алтайские река достигают полноводья.

В долинах после зимы расцветает зелень и просыпаются водопады. Комфортная нежаркая погода располагает к посещению многочисленных достопримечательностей и памятников археологии.

К тому же в мае список доступных в регионе развлечений и активностей заметно расширяется. Местные туроператоры предлагают экстремальный джиппинг, конные прогулки, рафтинг, пешие прогулки с палатками, автомобильные экскурсии с ночевкой на турбазах.

Что посмотреть

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Самая любимая местность для посещения в мае — Чуйский тракт. Эта дорога входит в десятку самых живописных дорог в мире по версии National Geographic. Отлично подходит для автопутешествий в мае — повсюду необычные ландшафты, обилие красок и цветущий маральник.

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Вблизи поселка Акташ на Восточном Алтае расположилась уникальная достопримечательность — гейзеровое озеро. В центре небольшого термального озера бьют источники, формирующие необычный рисунок на дне. Со всех сторон озеро "прикрывают" лиственницы, от чего место становится еще более живописным. Кристально чистая вода позволяет разглядеть рисунки в любую погоду, а в мае здесь точно будет солнечно и ярко.

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Еще одно популярное туристическое место — Бирюзовая Катунь — комплекс природного и экстремального туризма, расположенный на берегу горной реки Катунь, протекающей в долине Алтайских гор. Здесь организовывают рафтинг-туры, экскурсии в Тавдинские пещеры и оленьи фермы "Маральники".

Бюджет на путешествие

Компании предлагают разнообразные интересные туры на Алтае.

В мае можно за восемь дней увидеть Алтай во сей красе. Туристы смогут посетить Чуйский тракт, жемчужину Алтая Телецкое озеро, долину Кызыл-Чин, Гейзеровое озеро и необычную долину реки Чульшман. Стоимость тура: 54 500 рублей с размещением в палатках и 65 500 рублей – размещение в кемпингах (по 2 - 4 человека). Такое предложение доступно на сайте компании Алтай-тур. Ближайшая дата выезда — 1 мая.

Эта же компания предлагает четырехдневный рафтинг-тур в мае за 24 000 рублей с человека

"Автомобильная часть путешествия проходит по живописному Чуйскому тракту через перевалы Семинский и Чике-Таман. Маршрут познакомит Вас с самой многоводной рекой Горного Алтая – Катунью и проходит по ее среднему течению...", — описывает тур компания.

На этом интересные варианты не заканчиваются. Туристам предлагается четырехдневный конный тур за 29 500 рублей или пятидневный автомобильный тур по долине реки Чульшман с посещением водопадов и озер за 37 500 рублей.

Еще одна местная компания Аккем-тур предлагает четырехдневный тур со сплавами по рекам Чуя и Катунь за 27 000 рублей и семидневный тур по всему Алтаю за 54 000 рублей.