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1 час назад

В Испании пилоты забыли пассажиров

Мария Иглина

В Испании пилоты улетели без пассажиров. В авиакомпании заявили, что произошедшее случилось не по вине пилотов. Об этом сообщает LADBible.

В Испании пилоты забыли пассажиров
Фото: unsplash.comunsplash.com

Известно, что 14 пассажиров не смогли улететь с Майорки не смогли улететь на самолете авиакомпании Ryanair. Они уже были зарегистрированы на рейс и ждали посадку. Однако все не смогли влезть в автобус, который должен был доставить их до лайнера, а следующий шаттл так и не приехал. Самолет улетел и оставил пассажиров.

Представитель авиакомпании заявил, что все произошло по вине диспетчера, который контролирует работу шаттлов. Пассажирам, которые не смогли улететь, выдали ваучеры на питание. Они все же смогли улететь, но уже более поздним рейсом.

Ранее стало известно, что россияне массово отправляются в соседнюю страну.

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