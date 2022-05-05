В Испании пилоты забыли пассажиров

В Испании пилоты улетели без пассажиров. В авиакомпании заявили, что произошедшее случилось не по вине пилотов. Об этом сообщает LADBible.

Известно, что 14 пассажиров не смогли улететь с Майорки не смогли улететь на самолете авиакомпании Ryanair. Они уже были зарегистрированы на рейс и ждали посадку. Однако все не смогли влезть в автобус, который должен был доставить их до лайнера, а следующий шаттл так и не приехал. Самолет улетел и оставил пассажиров.