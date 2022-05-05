Россияне массово стали отправляться в соседнюю страну

Россияне стали намного чаще отправляться на отдых в Грузию. Об этом сообщает ТАСС.

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Так, с января по апрель 2022 года было зафиксировано многократное увеличение въезжающих из России в соседнюю Грузию.

Об этом говорят данные Национальной администрации туризма грузинского министерства экономики.

В частности, за четыре месяца с начала 2022 года в закавказскую страну въехали более 105 тысяч россиян. Это в шесть раз больше, чем в прошлом году за те же четыре месяца.

Ведомство отметило, что россияне по турпотоку находятся на втором месте. Больше всего в Грузии въезжают граждане Турции.