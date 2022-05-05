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2 часа назад

Названа стоимость отдыха на Бали для россиян

Диана Товсепова

В туриндустрии отметили повышенный спрос обеспеченных россиян на отдых на Бали. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названа стоимость отдыха на Бали для россиян
Фото: FlickrFlickr

Эксперты выяснили, что путевки на индонезийский остров сейчас бронируют в основном обеспеченные туристы, способные легко потратить на поездку минимум 1,5-2 тысячи долларов (около97-130 тысяч рублей).

"Наверное, сейчас для Бали наступило золотое время, когда туда в большом количестве едут обеспеченные туристы и, конечно, фанаты острова", — считает директор по маркетингу туроператора ПАКС Любовь Чучмаева.

Высокую стоимость путевок на Бали специалисты объяснили дорогой визой и авиабилетами. Только перелет на райский остров с пересадками будет стоить около 45 тысяч рублей в одну сторону. Оформить визу тоже недешево — около 9,5 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что россияне стали экономить на отпуске.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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