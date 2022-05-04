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3 часа назад

Россиянам советуют не подключаться к Wi-Fi в аэропортах

Мира Маркина

Аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов рассказал, почему не стоит подключаться к Wi-Fi в аэропортах. Его слова цитирует издание "Газета.ру".

Россиянам советуют не подключаться к Wi-Fi в аэропортах
Фото: pixabay.compixabay.com

Основной причиной такого совета является тот факт, что общественные сети не достаточно хорошо защищены и "украсть" данные человека, подключенного к Wi-Fi, специалисту ничего не будет стоить.

«Злоумышленник в аэропорту может использовать незащищенные общественные точки доступа Wi-Fi для сниффинга. Сниффинг — это перехват трафика от пользователей», — отметил он. «Посещать страницы банков, соцсети и другие сайты, содержащие личную/конфиденциальную информацию, пользуясь публичным Wi-Fi в аэропорту, не стоит».

Подобные риски возможны при подключении к общественной точке доступа не только в аэропортах, но и в любых местах с "открытым" Wi-Fi. Просто в авиагаванях самое большое скопление людей, а это лишь на руку злоумышленникам.

Ранее мы писали, что еще одна европейская страна открылась для Россиян.

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