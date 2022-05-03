Куба надеется на приток российских туристов

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда признался, что туристический сектор страны надеется на восстановление потока россиян. Его слова приводит ТАСС.

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«Мы надеемся восстановить турпоток из России, откуда к нам приезжала основная часть путешественников во время пандемии»,

— открыто заявил министр, добавив, что именно российский рынок остается наибольшим приоритетом для страны.

Напомним, что для организованных российских туристов 22 января власти Кубы упростили процедуру въезда в страну. Они отменили требования о предоставлении отрицательных тестов на COVID-19 и сертификатов о вакцинации.

Ранее мы сообщали о том, что Болгария отменила все антиковидные ограничения на въезд.