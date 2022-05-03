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33 минуты назад

Куба надеется на приток российских туристов

Катерина Саломе

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда признался, что туристический сектор страны надеется на восстановление потока россиян. Его слова приводит ТАСС.

Куба надеется на приток российских туристов
Фото: pixabay.compixabay.com

«Мы надеемся восстановить турпоток из России, откуда к нам приезжала основная часть путешественников во время пандемии»,

— открыто заявил министр, добавив, что именно российский рынок остается наибольшим приоритетом для страны.

Напомним, что для организованных российских туристов 22 января власти Кубы упростили процедуру въезда в страну. Они отменили требования о предоставлении отрицательных тестов на COVID-19 и сертификатов о вакцинации.

Ранее мы сообщали о том, что Болгария отменила все антиковидные ограничения на въезд.

Новости путешествий,Хуан Карлос,
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