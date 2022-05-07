Безграничные просторы России позволяют бесконечно путешествовать по стране, каждый раз открывая для себя то-то новое. Кроме самых популярных городов вроде Москвы, Петербурга и Сочи, в России есть множество нераспиаренных, но очень интересных мест.

А что если поехать к черному морю на машине? Какие неизвестные города можно найти? Сколько денег уйдет на дорогу и какие неожиданные остановки скрывает путь к пальмам? Смотрите видео телеканала «МИР 24», чтобы узнать обо всем этом.

Ранее мы писали о том, как выглядит единственный в России остров-град.