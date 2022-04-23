Видео: как выглядит единственный в России остров-град

Пользователь TikTok @markeremintravel показал кадры из красивой российской «деревни, которая смогла» — Свияжск в Татарстане. Технически Свияжск — не деревня, а остров-град, который располагается в точке впадения реки Свияги в Волгу. История поселения начинается аж в 1551 году: тогда казанский хан Шах-Али хан остановился на берегу реки и приказал на этом месте рубить лес и строить город. В городе бывал и царь Иван Грозный.