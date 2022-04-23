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3 часа назад

Видео: как выглядит единственный в России остров-град

Дарья Амосова

Пользователь TikTok @markeremintravel показал кадры из красивой российской «деревни, которая смогла» — Свияжск в Татарстане. Технически Свияжск — не деревня, а остров-град, который располагается в точке впадения реки Свияги в Волгу. История поселения начинается аж в 1551 году: тогда казанский хан Шах-Али хан остановился на берегу реки и приказал на этом месте рубить лес и строить город. В городе бывал и царь Иван Грозный.

Сегодня в Свияжске живет около 240 жителей: деревня существует благодаря туристам. В 2017 году архитектурный ансамбль Свияжского Успенского монастыря включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Был в Свияжске. Это туристический центр скорее, а не просто деревня. Восстановлен по федеральной программе. Там туристов ходит больше чем местных», — пишет один из комментаторов под роликом.

«Свияжск! Там такая благодать!», — вторит другой.

Ролик путешественника набрал 67 тысяч лайков. Многие отмечают, что называть Свияжск деревней неверно.

«Это же не просто село, и едут туда не потому что там фонари и дорожки. Это остров-музей под открытым небо: там монастырь и другие достопримечательности».

Ранее «Рамблер» показывал, как выглядит самый умирающий город России.

Отдых в России,Видео,Иван Грозный,ЮНЕСКО,
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