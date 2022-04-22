Воркута — город в Республике Коми, четвертый по населению за северным полярным кругом и самый восточный город Европы. В СССР здесь работали несколько крупных заводов и комбинатов, фабрик и строек. После развала страны многие жители лишились работы и покинули город. Поселки Северный, Заполярный и Воргашор, входящие в состав округа, также быстро пришли в запустение.

Воркута официально считается лидером Коми по сокращению численности населения и самым быстро вымирающим городом России. 30 лет назад в городе проживало 114 тысяч человек; к 2022 году число сократилось вдвое — 52 тысячи человек. Жители мигрируют на «юг» (местное название более южных и развитых районов Севера), оставляя дома и квартиры. Несмотря на невероятно низкие цены (к примеру, однушку в Воркуте можно приобрести за 70 000 рублей), квартиры никто не покупает.

Мрачная история (на территории был расположен один из крупнейших ГУЛАГов в СССР), суровая погода и атмосфера заброшенного города привлекает туристов из России и за рубежа. Многие приезжают, чтобы ощутить себя героем книги о конце света, другие — чтобы любоваться северным сиянием, третьи — изучать советскую архитектуру, которая осталась в городе в довольно неплохом состоянии.

Пользователь TikTok @tokarfpv отправился в Воркуту на велосипедах. Ролик набрал 800 тысяч просмотров и 85 тысяч лайков.

В комментариях отмечают, что жизнь в Вокруте все еще кипит, а главное достояние города — его жители.

— «Эх, я там жил. Этот город был красивый лет 30 назад. Особенно осень и зима. Но самое ценное там — это люди».