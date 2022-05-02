Аренда жилья в Турции подорожала в четыре раза

Стоимость аренды жилья на турецком курорте Анталья увеличилась примерно в три-четыре раза. Об этом сообщило издание BFM.ru.

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Раньше жилье можно было снять за 12 000 рублей в месяц, а теперь аренда обходится жителям почти в 50 000 рублей. Вырос и интерес к покупке недвижимости. Некоторые рассматривают приобретение жилья в Турции как способ получить гражданство.

По словам эксперта по недвижимости Салавата Салима, самым высоким спросом пользуются апартаменты или квартиры в Анталье. По его словам, в прошлом году в это время снять апартаменты возле моря стоило $400–500 (29 000–35 000 рублей по текущему курсу), то сейчас они сдаются уже по €900–1000 (67 000–75 000 рублей).

Также покупателей и арендаторов интересует жилье в Стамбуле и Анкаре. Хотя квартира в столице сейчас стоит дороже, чем вилла в Майами, рассказали турецкие риелторы.

Недвижимостью в основном интересуются граждане России и Украины. Первый всплеск интереса у россиян к покупке недвижимости в Турции произошел в 2021 году на фоне ослабления лиры и падения цен на жилье в стране. Тогда арендаторы заключили на 75% больше сделок, чем в 2020 году.

В первом квартале 2022 года россияне купили более 1500 объектов недвижимости в Турции. Год назад было заключено только 1000 таких сделок.