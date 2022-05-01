Летом многие россияне планируют посетить Турцию. Это направление уже традиционно считается самым популярным среди российских туристов. В этом году эксперты прогнозируют повышение цен, но путешественники, невзирая на это, все еще планируют посетить пляжную страну. Чтобы не проводить целый день у моря или у бассейна, туроператоры предлагают экскурсии, на которые тоже ожидается серьезное повышение цен. В материале “Рамблера” — о том, на какие экскурсии стоит потратиться в Турции.

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Каппадокия

Многие знаю Каппадокию по красивым фотографиям полета воздушных шаров, и эта экскурсия определенно стоит того. Она включает в себя трансфер и полет на воздушном шаре. В зависимости от того, где вы проживаете, туроператоры предлагают остаться ночевать в Каппадокии, так как воздушные шары летают исключительно на рассвете, пока не стало совсем жарко. Эта экскурсия довольно дорогая, но это стоит того, чтобы увидеть все своими глазами.

Парк развлечений The Land of Legends

В Турции расположен легендарный парк водных аттракционов. Он находится недалеко от Антальи, поэтому экскурсии туда занимают один день. Даже если вы не любите горки, вы наверняка оцените имитацию рафтинга, волновой бассейн или побережье с мальдивским песком. Этот парк, судя по отзывам, доставляет удовольствие и детям, и взрослым.

Эфес

Этот античный город расположен недалеко от турецкого курорта Бодрум. До того, как в мире начало распространяться христианство, Эфес был крупным торговым городом. Сейчас можно наблюдать лишь остатки античных колонн и раскопки, которые здесь проводят до сих пор. Здесь же расположено место, где был храм Артемиды. Оно тоже открыто для туристов. Неподалеку от него расположен дом Богородицы, где жила Дева Мария во время гонений на христиан.

Демре