Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

На какие экскурсии стоит потратиться в Турции

Мария Каткова

Летом многие россияне планируют посетить Турцию. Это направление уже традиционно считается самым популярным среди российских туристов. В этом году эксперты прогнозируют повышение цен, но путешественники, невзирая на это, все еще планируют посетить пляжную страну. Чтобы не проводить целый день у моря или у бассейна, туроператоры предлагают экскурсии, на которые тоже ожидается серьезное повышение цен. В материале “Рамблера” — о том, на какие экскурсии стоит потратиться в Турции.

На какие экскурсии стоит потратиться в Турции
Фото: PixabayPixabay

Каппадокия

Многие знаю Каппадокию по красивым фотографиям полета воздушных шаров, и эта экскурсия определенно стоит того. Она включает в себя трансфер и полет на воздушном шаре. В зависимости от того, где вы проживаете, туроператоры предлагают остаться ночевать в Каппадокии, так как воздушные шары летают исключительно на рассвете, пока не стало совсем жарко. Эта экскурсия довольно дорогая, но это стоит того, чтобы увидеть все своими глазами.

Парк развлечений The Land of Legends

В Турции расположен легендарный парк водных аттракционов. Он находится недалеко от Антальи, поэтому экскурсии туда занимают один день. Даже если вы не любите горки, вы наверняка оцените имитацию рафтинга, волновой бассейн или побережье с мальдивским песком. Этот парк, судя по отзывам, доставляет удовольствие и детям, и взрослым.

Эфес

Этот античный город расположен недалеко от турецкого курорта Бодрум. До того, как в мире начало распространяться христианство, Эфес был крупным торговым городом. Сейчас можно наблюдать лишь остатки античных колонн и раскопки, которые здесь проводят до сих пор. Здесь же расположено место, где был храм Артемиды. Оно тоже открыто для туристов. Неподалеку от него расположен дом Богородицы, где жила Дева Мария во время гонений на христиан.

Демре

Еще один древний город, оставшийся в Турции, который поражает своей красотой. Здесь находится древний город Мира, а среди других достопримечательностей — церковь Святого Николая и Ликийские скальные гробницы. Все это поможет вам углубиться в древнюю историю мира и посмотреть, как раньше жили люди.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители