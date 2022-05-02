Сербия отменила все COVID-ограничения для туристов

С 3 мая в Сербии отменят все COVID-ограничения. Они не будут действовать для граждан страны и иностранцев.
В сообщении местных властей отметили, что решение не означает конец пандемии. Однако восстановление эпидемиологической обстановки позволило отменить меры по сдерживанию распространения коронавируса.
С 10 марта в Сербии отменили все эпидемические меры, а ношение масок в закрытых помещениях стало рекомендательным, кроме больниц, поликлиник и пунктов скорой помощи.
До этого мы рассказывали, что Болгария отменила все антиковидные ограничения на въезд.