Пассажиров предостерегли от нахождения в самолете босиком

Патрик Смит работает в одной из американских авиакомпаний. Опытный пилот раскрыл причину, по которой снимать обувь в самолете не следует. Его слова приводит издание The Sun.

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Все дело в качестве уборки, которую проводят в салоне самолета.

«Уборка в салоне лайнеров проводится перед каждым полетом, но при коротком разворотном рейсе делается не слишком тщательно — за 15-20 минут», — объяснил пилот.

Генеральную уборку салона проводят не чаще одного раза в месяц-полтора, предупредил Патрик. А в остальное время клинеры лишь протирают контактные поверхности (например, экраны на спинках кресел, карманы для хранения вещей, подлокотники сидений), пылесосят пол и вытирают пролитые жидкости.

«Так что те, кто ходит по салону босиком, могут подхватить бактериальную или грибковую инфекцию», — предупредил владелец компании, производящей чистящие средства для уборки самолетов, Дэвид Краузе.

Также сброшенная обувь может помешать проходу членов экипажа во время аварийной ситуации на борту.

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