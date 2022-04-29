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3 часа назад

Пассажиров предостерегли от нахождения в самолете босиком

Мира Маркина

Патрик Смит работает в одной из американских авиакомпаний. Опытный пилот раскрыл причину, по которой снимать обувь в самолете не следует. Его слова приводит издание The Sun.

Пассажиров предостерегли от нахождения в самолете босиком
Фото: unsplash.comunsplash.com

Все дело в качестве уборки, которую проводят в салоне самолета.

«Уборка в салоне лайнеров проводится перед каждым полетом, но при коротком разворотном рейсе делается не слишком тщательно — за 15-20 минут», — объяснил пилот.

Генеральную уборку салона проводят не чаще одного раза в месяц-полтора, предупредил Патрик. А в остальное время клинеры лишь протирают контактные поверхности (например, экраны на спинках кресел, карманы для хранения вещей, подлокотники сидений), пылесосят пол и вытирают пролитые жидкости.

«Так что те, кто ходит по салону босиком, могут подхватить бактериальную или грибковую инфекцию», — предупредил владелец компании, производящей чистящие средства для уборки самолетов, Дэвид Краузе.

Также сброшенная обувь может помешать проходу членов экипажа во время аварийной ситуации на борту.

Ранее мы рассказывали о том, как пилоты реагируют на аплодисменты пассажиров.

Новости путешествий,Патрик Смит,
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