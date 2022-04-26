Привычка хлопать пилотам в знак благодарности после приземления самолета пришла к нам с Запада. До 90-х, когда возможности выезжать заграницу еще не было, а значит нельзя было и подсмотреть обычаи иностранцев, аплодисменты раздавались лишь в случае, если посадка была сложной.

Примечательно, что непосредственно сами пилоты, сидя в кабине, громких оваций не слышат. Узнать о радостных хлопающих пассажирах они могут лишь в случае, если их оповестит кто-то из бортпроводников. Казалось бы, что капитанам корабля такое проявление благодарности должно быть всегда приятно, но это не так.

Блогер @yana.leventseva рассказала, что некоторых пилотов рукоплескание пассажиров злит. Соответствующим роликом девушка поделилась в своем TikTok-аккаунте.

По словам путешественницы, порой капитаны воздушного судна не понимают, почему люди аплодируют им за выполнение их привычной, повседневной работы. Конечно, есть также те, кто остается абсолютно равнодушным к реакции пассажиров и те, кто принимает аплодисменты с радостью.

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