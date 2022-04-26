Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
3 часа назад

Как на самом деле реагируют пилоты на хлопающих пассажиров: видео

Катерина Саломе

Привычка хлопать пилотам в знак благодарности после приземления самолета пришла к нам с Запада. До 90-х, когда возможности выезжать заграницу еще не было, а значит нельзя было и подсмотреть обычаи иностранцев, аплодисменты раздавались лишь в случае, если посадка была сложной.

Примечательно, что непосредственно сами пилоты, сидя в кабине, громких оваций не слышат. Узнать о радостных хлопающих пассажирах они могут лишь в случае, если их оповестит кто-то из бортпроводников. Казалось бы, что капитанам корабля такое проявление благодарности должно быть всегда приятно, но это не так.

Блогер @yana.leventseva рассказала, что некоторых пилотов рукоплескание пассажиров злит. Соответствующим роликом девушка поделилась в своем TikTok-аккаунте.

По словам путешественницы, порой капитаны воздушного судна не понимают, почему люди аплодируют им за выполнение их привычной, повседневной работы. Конечно, есть также те, кто остается абсолютно равнодушным к реакции пассажиров и те, кто принимает аплодисменты с радостью.

Смотрите также видео, где мужчина показал, каково летать одному в самолете.

Лайфхаки,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители