Мужчина случайно оказался единственным пассажиром на рейсе из Уфы в Самару и показал на видео, каково летать одному в самолете, предназначенном для сотни людей. Он опубликовал его в своем TikTok-аккаунте под ником @ruslan_ako.

Путешественник поделился, что о том, что он летит один, он узнал только в тот момент, когда пытался зарегистрироваться на рейс в аэропорту. Для него отдельно открыли стойку регистрации, но сказали, что он может лететь не один, так как могут быть еще пассажиры, которые захотят зарегистрироваться на рейс. В итоге он полетел один и показал на видео, какими привилегиями в аэропорту и в самолете воспользовался.