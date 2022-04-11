Россиянам назвали стоимость прямого перелета на Шри-Ланку

8 апреля российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы в Коломбо (крупный город на Шри-Ланке), сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Петр Шевкович/unsplash.com Петр Шевкович/unsplash.com

Согласно плану «Аэрофлота», рейсы на остров будут осуществляться по средам, пятницам и субботам. Для пассажирских перевозок задействуют самолеты Airbus A330-300. Продолжительность полета в среднем составит восемь часов сорок минут.

Также известно, что в апреле перелет на Шри-Ланку обойдется россиянам минимум в 25,5 тысячи рублей, в конце мая — в 21,4 тысячи рублей. На майские праздники цена на авиабилеты будет кратно выше и стартует от 51 тысячи рублей. Багаж в эту сумму не включен.

Стоимость недельного тура на Шри-Ланку на майские праздники начинается от 130 тысяч рублей на двоих.