Неожиданные законы Шри-Ланки, о которых стоит знать

Законодательство южноазиатской Шри-Ланки отличается от привычного нам. Его статьи в большей степени напоминают обычаи и традиции. Но это не избавляет туристов от соблюдения их. Как не испортить отпуск на Шри-Ланке – читайте в материале “Рамблера”.

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До отъезда

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Помимо привычных правил перелета учтите таможенные ограничения, которые существуют на Шри-Ланке. Их немного, однако нарушение установленных правил грозит штрафами и даже арестом.

На Шри-Ланку нельзя ввозить:

наркотики;

лекарства без рецепта;

оружие (в том числе холодное) и боеприпасы;

растения, плоды и мясо птиц;

порнографию;

материалы, пропагандирующие атеизм.

Что касается алкоголя и сигарет – их ввозить можно, но не больше установленной нормы: не более литра крепкого алкоголя, двух – вина, двухсот сигарет или пятидесяти сигар.

Наличные и золото стоимостью свыше пяти тысяч долларов нужно декларировать. Индийская и пакистанская валюта в больших количествах запрещены.

Если вам предстоит поездка с домашним питомцем, то разрешение на его въезд нужно получить до вылета, обратившись в посольство Шри-Ланки.

В поездке

Пребывая на острове, не пренебрегайте правилами и традициями. Например, в некоторых религиозных местах и госучреждениях запрещено фотографировать без официального разрешения. За селфи с Буддой, попытки обнимать памятники этому святому или попытки его поцеловать для фото могут оштрафовать. В крайнем случае арестуют и депортируют.

Кстати о Будде. Вы можете оскорбить местных, если будете стоять спиной к статуе этого святого. Для них это будет признаком неуважения. Также не надевайте одежду с изображением Будды. Татуировки с ним же лучше тоже не демонстрировать.

Входя в храм, всегда снимайте обувь, и даже не думайте прикоснуться к голове монаха или любой другой части его тела, если уж на то пошло.

На Шри-Ланке вкусная кухня. Но никогда не ешьте левой рукой, как бы ни было трудно есть правой, если вы левша. Такое странное правило связано с почитаемой на острове религией. Считается, что левая рука нечистая. Очевидно, правило распространяется и на рукопожатия. Также не стоит брать или передавать что-либо левой рукой.

Не удивляйтесь, если отвечая “хорошо” или “да”, житель Шри-Ланки будет качать головой из стороны в сторону, а не кивать (как большинство жителей Запада). Это не отказ и не ирония, а особенность местного населения.

Обязательно спросите цену, прежде чем сесть в тук-тук (местное “такси”). А прежде узнайте в городе, каковы обычно расценки на поездки, чтобы у вас было представление о ценообразовании и вас не обманули местные водители, завысив цену. Некоторые тук-туки оборудованы счетчиками. Убедитесь, что он работает.

Не пейте воду из-под крана и запасайтесь средствами от комаров. В прошлом было несколько вспышек лихорадки денге и малярии в этой стране. Поэтому соблюдение правил гигиены необходимо.

Атеизм, как и пропаганда ЛГБТ-отношений на Шри-Ланке вне закона. За демонстрацию символики гомосексуализма (радужного флага, например) могут арестовать на длительный срок. Публичное проявление привязанности строго осуждается на Шри-Ланке. Местные в целом недоброжелательно относятся к иностранцам, которые заигрывают друг с другом на людях. Однако держать друг друга за руки не возбраняется.

На Шри-Ланке не приветствуется загорание топлес. За такое поведение предусмотрен немалый штраф.

Если туриста поймают даже с легкими наркотиками, то его могут пожизненно упрятать в тюрьму.

Покидая страну

Из Шри-Ланки нельзя вывозить: