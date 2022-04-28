В Ростуризме объяснили, как вернуть деньги за отмененные путевки

Во время брифинга в правительстве заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова объяснила россиянам что делать, если поездка за границу отменилась.

«В случае отмены тура необходимо договориться с туроператором о переносе тура на другие доступные направления или на другие даты», — отмечает Догузова.

Она объяснила, что также можно отменить тур и оформить возврат средств или взыскать потраченные средства через суд.

По ее словам, у туроператоров из-за санкций появилось много обязательств, которые сложно разрешить. Из-за этого российские туристы сами оказались в сложной ситуации. Однако в Ростуризме стараются соблюдать баланс интересов.

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