Названы изменения в оформлении шенгенских виз

Как объяснили специалисты, подать заявление на визу можно будет онлайн. Личное присутствие потребуется только заявителям с новым паспортом и тем, кому необходимо сдать биометрию. По их мнению, введение электронных виз может создать трудности для россиян. Среди них — оплата визового сбора в условиях санкции против российских банков. Сейчас туристы могут рассчитаться наличными в рублях в консульстве или визовом центре.