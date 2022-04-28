Названы изменения в оформлении шенгенских виз

Cпециалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что изменится для россиян после цифровизации процесса получения шенгенской визы к 2025 году.
По мнению Еврокомиссии, это позволит упростить подачу заявлений, снизит расходы заявителей и нагрузку на консульства стран, занимающихся оформлением виз. Также диджитализация снизит риски фальсификации и изнашивания бумажных визовых наклеек.
Как объяснили специалисты, подать заявление на визу можно будет онлайн. Личное присутствие потребуется только заявителям с новым паспортом и тем, кому необходимо сдать биометрию. По их мнению, введение электронных виз может создать трудности для россиян. Среди них — оплата визового сбора в условиях санкции против российских банков. Сейчас туристы могут рассчитаться наличными в рублях в консульстве или визовом центре.
«В текущих материалах ЕК нет разъяснений, что придет на смену текущей визовой наклейке — обновленная бумажная виза, визовое мобильное приложение, QR-код или другой цифровой документ, который должен будет предъявлять путешественник при въезде в страны ЕС», — говорится в материале АТОР.
Ранее стало известно, что Ростуризм запустит перевозки на базе чартеров в Египет и Турцию.