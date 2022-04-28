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2 часа назад

Названы изменения в оформлении шенгенских виз

Мира Маркина

Cпециалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что изменится для россиян после цифровизации процесса получения шенгенской визы к 2025 году.

Названы изменения в оформлении шенгенских виз
Фото: PixabayPixabay

По мнению Еврокомиссии, это позволит упростить подачу заявлений, снизит расходы заявителей и нагрузку на консульства стран, занимающихся оформлением виз. Также диджитализация снизит риски фальсификации и изнашивания бумажных визовых наклеек.

Как объяснили специалисты, подать заявление на визу можно будет онлайн. Личное присутствие потребуется только заявителям с новым паспортом и тем, кому необходимо сдать биометрию. По их мнению, введение электронных виз может создать трудности для россиян. Среди них — оплата визового сбора в условиях санкции против российских банков. Сейчас туристы могут рассчитаться наличными в рублях в консульстве или визовом центре.

«В текущих материалах ЕК нет разъяснений, что придет на смену текущей визовой наклейке — обновленная бумажная виза, визовое мобильное приложение, QR-код или другой цифровой документ, который должен будет предъявлять путешественник при въезде в страны ЕС», — говорится в материале АТОР.

Ранее стало известно, что Ростуризм запустит перевозки на базе чартеров в Египет и Турцию.

Новости путешествий,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,Еврокомиссия,ЕС,
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