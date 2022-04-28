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2 часа назад

Ростуризм запустит перевозки на базе чартеров в Египет и Турцию

Мира Маркина

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в мае может быть запущена перевозка в Египет и Турцию на базе чартеров. Об этом сообщает ТАСС.

Ростуризм вместе с Росавиацией и Минтрансом работают над тем, чтобы поездки по наиболее востребованным зарубежным направлениям были доступны для российских туристов.

"Сейчас уже есть прямое авиасообщение со Стамбулом, есть прямое авиасообщение с рядом курортов Египта. Вместе с тем, объемы пока недостаточны. И мы сейчас работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности не только по регулярной перевозке, но и запустить в том числе перевозку на базе чартеров, чтобы чартеры полетели, и туроператоры могли начать реализовывать тот объем накопленных обязательств, о которых мы с вами говорили", - рассказала Догузова в ходе брифинга.

Сейчас российским туристам, помимо Египта и Турции, доступны ОАЭ, Шри-Ланка, Катар, Бахрейн, Сейшелы. Со второй половины мая авиасообщение планируют возобновить с Мальдивами. Также россияне могут полететь в Узбекистан, Азербайджан и Белоруссию. В некоторые страны, по словам главы ведомства, можно добраться с пересадками.

Ранее стало известно, сколько потратят россияне на майские праздники.

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