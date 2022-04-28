Ростуризм запустит перевозки на базе чартеров в Египет и Турцию

"Сейчас уже есть прямое авиасообщение со Стамбулом, есть прямое авиасообщение с рядом курортов Египта. Вместе с тем, объемы пока недостаточны. И мы сейчас работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности не только по регулярной перевозке, но и запустить в том числе перевозку на базе чартеров, чтобы чартеры полетели, и туроператоры могли начать реализовывать тот объем накопленных обязательств, о которых мы с вами говорили", - рассказала Догузова в ходе брифинга.