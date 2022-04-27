Отельер рассказал, какие туристы могут потянуться в Россию

Россия должна выходить на международные рынки и создавать оптимальные условия для путешествий. Такое заявление сделал вице-президент федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
«Нам нужно подключать международный рынок, по крайней мере те страны, которые могут к нам приехать. Это Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и, наверное, Латинская Америка», – считает Прасов.
Эксперт считает, что россиянам нужно рассказывать о перспективах внутреннего туризма.
«Чем больше будет продвижения российских регионов, чем больше будет информации о внутреннем туризме, тем лучше», – отметил отельер.
Отельерам необходимо, чтобы реализовывались меры поддержки от государства.
«К примеру, нужно ясно и понятно ввести в законодательное поле «нулевой НДС». На текущий момент мера вроде бы принята, но ни разъяснений от налоговой, ни собственно технологии ее применения у отелей нет», – пояснил Прасов.
Ранее мы писали о том, что сократились объемы элитного туризма среди россиян.