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1 час назад

Обеспеченные россияне резко сократили поездки на отдых за границу

Диана Товсепова

Поток россиян, предпочитающих дорогие курорты заметно сократился. По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР) резкое сокращение спроса случилось из-за нестабильной ситуации с выездным туризмом. Об этом сообщает Forbes.

Спрос россиян на дорогие курорты резко сократился
Фото: PxherePxhere

За январь и февраль 2021 года граждане РФ совершили около полутора миллионов поездок заграницу. Около 15% поездок приходились на элитный туризм.

А сейчас, в марте-апреле текущего года, количество VIP-туристов за границей уменьшилось в три раза.

«Выездной VIP-туризм сильно просел. Во-первых, сократился выбор стран. Но основная причина другая — предприниматели и топ-менеджеры крупных компаний, которые решили этой весной не отправляться на отдых из-за непредсказуемой ситуации и потому что "некого оставить на хозяйстве". И, конечно, они не решились отправить свои семьи с женами и детьми, опасаясь, что те могут застрять в чужой стране на неопределенный срок», — объяснила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По ее словам, на внутреннем рынке сегмент элитных путешествий не сократился, кроме тех южных городов , где сейчас ограничено авиасообщение.

При этом специалист отметила, что на внутреннем рынке люксовый туристический сегмент не сократился, за исключением отелей в городах, где работа аэропортов в настоящее время (Анапа, Геленджик и Симферополь).

Эксперт отметила, что обеспеченные россияне предпочитают комфорт, и поэтому выбирают отдых недалеко от дома.

Ранее мы писали о ценах на отдых в Турции на майские праздники.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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