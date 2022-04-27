Спрос россиян на дорогие курорты резко сократился

Поток россиян, предпочитающих дорогие курорты заметно сократился. По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР) резкое сокращение спроса случилось из-за нестабильной ситуации с выездным туризмом. Об этом сообщает Forbes.

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За январь и февраль 2021 года граждане РФ совершили около полутора миллионов поездок заграницу. Около 15% поездок приходились на элитный туризм.

А сейчас, в марте-апреле текущего года, количество VIP-туристов за границей уменьшилось в три раза.

«Выездной VIP-туризм сильно просел. Во-первых, сократился выбор стран. Но основная причина другая — предприниматели и топ-менеджеры крупных компаний, которые решили этой весной не отправляться на отдых из-за непредсказуемой ситуации и потому что "некого оставить на хозяйстве". И, конечно, они не решились отправить свои семьи с женами и детьми, опасаясь, что те могут застрять в чужой стране на неопределенный срок», — объяснила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По ее словам, на внутреннем рынке сегмент элитных путешествий не сократился, кроме тех южных городов , где сейчас ограничено авиасообщение.

При этом специалист отметила, что на внутреннем рынке люксовый туристический сегмент не сократился, за исключением отелей в городах, где работа аэропортов в настоящее время (Анапа, Геленджик и Симферополь).

Эксперт отметила, что обеспеченные россияне предпочитают комфорт, и поэтому выбирают отдых недалеко от дома.

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