Мужские ноги вызвали отвращение у пассажиров самолета

«Как это грубо и некрасиво! Хотелось бы отдавить ему ногу чем-то», «Попробуйте в следующий раз чихнуть прямо на ноги», «Можно "не специально" пролить на него что-то», «О, я бы воспользовалась случаем и накрасила ему ногти розовым лаком», — написали комментаторы.