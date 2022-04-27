Мужские ноги вызвали отвращение у пассажиров самолета

Девушка поделилась фотографией того, как другой пассажир в самолете положил босые ноги ей на подлокотник. Кадр она опубликовала на Reddit, а комментаторы поддержали ее отвращение.
Она написала, что мужчина с ее рейса совершил такой негигиеничный поступок, чем вызвал отвращение у других пассажиров. Пользователи сайта также поддержали девушку и возмутились поступком попутчика.
«Как это грубо и некрасиво! Хотелось бы отдавить ему ногу чем-то», «Попробуйте в следующий раз чихнуть прямо на ноги», «Можно "не специально" пролить на него что-то», «О, я бы воспользовалась случаем и накрасила ему ногти розовым лаком», — написали комментаторы.
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