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40 минут назад

Мужские ноги вызвали отвращение у пассажиров самолета

Мария Каткова

Девушка поделилась фотографией того, как другой пассажир в самолете положил босые ноги ей на подлокотник. Кадр она опубликовала на Reddit, а комментаторы поддержали ее отвращение.

Мужские ноги вызвали отвращение у пассажиров самолета
Фото: PixabayPixabay

Она написала, что мужчина с ее рейса совершил такой негигиеничный поступок, чем вызвал отвращение у других пассажиров. Пользователи сайта также поддержали девушку и возмутились поступком попутчика.

bobal0ver / Reddit

«Как это грубо и некрасиво! Хотелось бы отдавить ему ногу чем-то», «Попробуйте в следующий раз чихнуть прямо на ноги», «Можно "не специально" пролить на него что-то», «О, я бы воспользовалась случаем и накрасила ему ногти розовым лаком», — написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что родителям назвали главную ошибку в путешествии с детьми.

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