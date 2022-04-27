Родителям назвали главную ошибку в путешествии с детьми

Коуч по воспитанию и эксперт по раннему развитию Софи Пиклс назвала главную ошибку родителей, путешествующих с детьми. Об этом сообщает The Sun.

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Эксперт посоветовала тщательно подготовиться к поездке. Например положить всю воду и еду для малыша в отдельную сумку, которая всегда будет под рукой.

"Сложите грудное молоко, смеси и детское пюре в ланчбокс или сумку-холодильник, прикрепите к ручной клади и пронесите через контроль отдельно"

Коул также напомнила, что в салон самолета можно брать неограниченное количество детского питания при условии, что объем каждой емкости будет не больше 100 миллилитров.

Специалист предложила кормить малыша во время взлета и посадки самолета, чтобы ему не закладывало уши. При этом, стоит соблюдать технику безопасности полета.

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