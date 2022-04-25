Туры в Африку могут заменить россиянам отдых в Европе

Россиянам придумали замену летнему отдыху в Европе, а именно туры в ЮАР, Намибию, Кению, Эфиопию, Мадагаскар и Танзанию. Такую альтернативу придумали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщается на их сайте.