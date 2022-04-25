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58 минут назад

Туры в Африку могут заменить россиянам отдых в Европе

Мария Иглина

Россиянам придумали замену летнему отдыху в Европе, а именно туры в ЮАР, Намибию, Кению, Эфиопию, Мадагаскар и Танзанию. Такую альтернативу придумали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщается на их сайте.

Туры в Африку могут заменить россиянам отдых в Европе
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Есть все предпосылки, что для туристической Африки, дружелюбно настроенной к российским туристам, наступает хорошее время",

— заявил представитель АТОР Занзибара Каис Бен Френж.

Эксперты в туристической отрасли полагают, что африканское направление может стать массовым, если его правильно продвигать на рынке.

Ранее около ста отелей Египта лишились звезд после проверки.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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