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1 час назад

Около ста отелей Египта лишились звезд после проверки

Мира Маркина

Сразу 97 отелей Египта на побережье Красного моря потеряли звезды, не пройдя официальной проверки, сообщает Ассоциация Туроператоров.

Помимо сокращения количества звезд, некоторые отели и вовсе лишились лицензии - таковы итоги наведения порядка Египтом в своем туристическом секторе. На данный момент реклассификацию прошли 70% всего гостиничного фонда страны. Власти стремятся нормализовать ситуацию и вновь привлечь российского туриста в прежнем объеме.

60% от всех гостиничных комплексов и отелей, у которых была пересмотрена классификация, составляют те, что принадлежали к категории 4*. Все они получили предписания, согласно которому должны привести в порядок все документы, дабы не вводить в заблуждение как туроператоров, так и самих туристов.

Официальные проверки на предмет пересмотра количества звезд продлится до середины лета 2022 года.

Ранее мы сообщали, что туры в Египет на майские праздники будут стоить дешевле, чем в Сочи.

Заграница,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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