Около ста отелей Египта лишились звезд после проверки

Помимо сокращения количества звезд, некоторые отели и вовсе лишились лицензии - таковы итоги наведения порядка Египтом в своем туристическом секторе. На данный момент реклассификацию прошли 70% всего гостиничного фонда страны. Власти стремятся нормализовать ситуацию и вновь привлечь российского туриста в прежнем объеме.

60% от всех гостиничных комплексов и отелей, у которых была пересмотрена классификация, составляют те, что принадлежали к категории 4*. Все они получили предписания, согласно которому должны привести в порядок все документы, дабы не вводить в заблуждение как туроператоров, так и самих туристов.