Туры в Египет на майские будут дешевле отдыха в Сочи

«На курортах Египта неделя в хорошей «четверке» (четырехзвездочном отеле – прим. ред.) с питанием «все включено», перелетом туда-обратно, трансфером из аэропорта и страховкой обойдется в среднем в 80 тысяч рублей на двоих. При этом аналогичного уровня отель в Сочи обойдется паре туристов в 70 тысяч рублей — и это без перелета и системы «все включено», только на завтраках».