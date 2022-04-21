Туры в Египет на майские будут дешевле отдыха в Сочи

Поездка в Сочи на майские праздники обойдется российским туристам дороже, чем недельный отдых на пляжах Красного моря в Египте, сообщают «Известия».
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян назвал конкретные цифры.
«На курортах Египта неделя в хорошей «четверке» (четырехзвездочном отеле – прим. ред.) с питанием «все включено», перелетом туда-обратно, трансфером из аэропорта и страховкой обойдется в среднем в 80 тысяч рублей на двоих. При этом аналогичного уровня отель в Сочи обойдется паре туристов в 70 тысяч рублей — и это без перелета и системы «все включено», только на завтраках».
Тем не менее, наряду с Египтом и Турцией популярными направлениями россиян на майские каникулы стали Сочи, Карелия и Кавказ. На экскурсионные туры в Казань, Нижний Новгород, Хакасию, Калининград также зафиксирован высокий спрос.
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