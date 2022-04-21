Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
2 часа назад

Туры в Египет на майские будут дешевле отдыха в Сочи

Мира Маркина

Поездка в Сочи на майские праздники обойдется российским туристам дороже, чем недельный отдых на пляжах Красного моря в Египте, сообщают «Известия».

Туры в Египет на майские будут дешевле отдыха в Сочи
Фото: unsplash.comunsplash.com

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян назвал конкретные цифры.

«На курортах Египта неделя в хорошей «четверке» (четырехзвездочном отеле – прим. ред.) с питанием «все включено», перелетом туда-обратно, трансфером из аэропорта и страховкой обойдется в среднем в 80 тысяч рублей на двоих. При этом аналогичного уровня отель в Сочи обойдется паре туристов в 70 тысяч рублей — и это без перелета и системы «все включено», только на завтраках».

Тем не менее, наряду с Египтом и Турцией популярными направлениями россиян на майские каникулы стали Сочи, Карелия и Кавказ. На экскурсионные туры в Казань, Нижний Новгород, Хакасию, Калининград также зафиксирован высокий спрос.

Ранее мы рассказывали о новом способе добраться на курорты Кипра.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители