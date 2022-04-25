Швейцария возобновит выдачу виз россиянам

Со второго мая визовый центр Швейцарии TLS в Москве возобновит выдачу виз россиянам в полном объеме. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Въезд в страну возможен как при наличии национальной визы, так и при действующей многократной шенгенской визе другого европейского государства.

В посольстве Швейцарии подтвердили, что страна открывается для международного туризма. Сейчас путевки в Швейцарию представлены в системах бронирования нескольких российских туроператоров.

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