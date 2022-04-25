В отелях Турции отменяют бронирования россиян

Турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора — TUI Tantur — потребовал от отелей отменить бронирования российских гостей. Об этом сообщает "Турпром".

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Известно, что фирма занимается приемом отдыхающих из стран Балтии. Сотрудники туркомпании поставили условие турецким партнерам: в гостиницах, куда заселяются их клиенты, не должно быть россиян. Такое требование было опубликовано в газете Turizmgazetesi.

Также сообщается, что такой ультиматум действует до 31 мая, однако затем он может продлеваться ежемесячно.

В свою очередь, турецкие отельеры назвали эти заявления "расистским туристическим безумием". Кроме этого, некоторые европейские путешественники требуют от представителей сферы гостеприимства отказаться от работы с россиянами.

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