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1 час назад

В отелях Турции отменяют бронирования россиян

Мария Иглина

Турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора — TUI Tantur — потребовал от отелей отменить бронирования российских гостей. Об этом сообщает "Турпром".

В отелях Турции отменяют бронирования россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что фирма занимается приемом отдыхающих из стран Балтии. Сотрудники туркомпании поставили условие турецким партнерам: в гостиницах, куда заселяются их клиенты, не должно быть россиян. Такое требование было опубликовано в газете Turizmgazetesi.

Также сообщается, что такой ультиматум действует до 31 мая, однако затем он может продлеваться ежемесячно.

В свою очередь, турецкие отельеры назвали эти заявления "расистским туристическим безумием". Кроме этого, некоторые европейские путешественники требуют от представителей сферы гостеприимства отказаться от работы с россиянами.

Ранее стало известно, что в России планируют продлить программу туристического кешбэка.

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