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37 минут назад

Сочи стал самым популярным направлением на майские праздники

Мира Маркина

Информационное агентство ТАСС сообщает, что по результатам опроса разных туроператоров, стало известно, что большая часть всех планирующих отпуск россиян отправится на майские праздники в Сочи.

Сочи стал самым популярным направлением на майские
Фото: pixabay.compixabay.com

О том, что Сочи стал самым востребованным направлением на майские, сообщили сразу три туроператора: AnexTour, Интурист и Дельфин. В пресс-службах турагентств отметили, что большинство четырех- и пятизвездочных отелей прибрежной зоны уже не принимают бронь, так как полностью заполнены.

При том, что цены на отдых в Сочи подорожали в среднем на 13-14% за год, поток желающих лишь увеличился. В среднем среди этих трех туроператоров доля Сочи в структуре продаж туров по России на этот период составляет около 40%.

Средняя стоимость путевки на двоих на семь дней от вышеназванных туроператоров колеблется от 46 до 52 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали и о других популярных направлениях для отдыха на майские праздники.

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