Сочи стал самым популярным направлением на майские

Информационное агентство ТАСС сообщает, что по результатам опроса разных туроператоров, стало известно, что большая часть всех планирующих отпуск россиян отправится на майские праздники в Сочи.

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О том, что Сочи стал самым востребованным направлением на майские, сообщили сразу три туроператора: AnexTour, Интурист и Дельфин. В пресс-службах турагентств отметили, что большинство четырех- и пятизвездочных отелей прибрежной зоны уже не принимают бронь, так как полностью заполнены.

При том, что цены на отдых в Сочи подорожали в среднем на 13-14% за год, поток желающих лишь увеличился. В среднем среди этих трех туроператоров доля Сочи в структуре продаж туров по России на этот период составляет около 40%.

Средняя стоимость путевки на двоих на семь дней от вышеназванных туроператоров колеблется от 46 до 52 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали и о других популярных направлениях для отдыха на майские праздники.