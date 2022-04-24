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53 минуты назад

Названы самые популярные направления для отдыха на майские праздники

Мира Маркина

РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса OneTwoTrip рассказали, какие направления для отдыха на майские праздники выбрали россияне.

Названы самые популярные направления на майские праздники
Фото: pixabay.compixabay.com

Самым востребованным для туристов городом стал Санкт-Петербург - 18% туристов забронировали гостиницы и другое жилье в культурной столице. Эта цифра значительно отличается от той, что была в прошлом году - количество желающих поехать на майские в Питер резко возросло.

На втором месте по популярности - Москва. В столицу отправится 12% туристов - такой статистикой располагают аналитики сервиса. Доля данного направления, напротив, сократилась за год.

На третьей строчке самых популярных направлений среди россиян на майские праздники расположился город Сочи. Туда отправятся 9% путешественников - популярность этого маршрута по сравнению с прошлым годом выросла в полтора раза.

Ранее мы писали, что в Сочи появится первый экопляж.

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