Названы самые популярные направления на майские праздники

РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса OneTwoTrip рассказали, какие направления для отдыха на майские праздники выбрали россияне.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Самым востребованным для туристов городом стал Санкт-Петербург - 18% туристов забронировали гостиницы и другое жилье в культурной столице. Эта цифра значительно отличается от той, что была в прошлом году - количество желающих поехать на майские в Питер резко возросло.

На втором месте по популярности - Москва. В столицу отправится 12% туристов - такой статистикой располагают аналитики сервиса. Доля данного направления, напротив, сократилась за год.

На третьей строчке самых популярных направлений среди россиян на майские праздники расположился город Сочи. Туда отправятся 9% путешественников - популярность этого маршрута по сравнению с прошлым годом выросла в полтора раза.