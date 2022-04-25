Владельцы отелей отказались платить за услуги Booking

Владельцы отелей получили счета за работу Booking в феврале, но оплачивать их отказались. Об этом рассказали представители гостиничного бизнеса.

Партнеры из России уверены, что сервис нарушил права предпринимателей, перекрыв доступ к работе за один день. Они написали генеральному директору Booking письмо, в котором попросили аннулировать счета за февраль.

«Обе стороны надеются на возобновление работы, и в этом случае может возникнуть ситуация, что компаниям будет сложно вступить с Booking в прежние рабочие отношения», – сказал юрист Владимир Кузнецов.

По мнению юриста, представители российских отелей могут не оплатить счета и это приведет к конфликту.

В начале марта агрегатор отелей Booking перестал работать в России. Бизнес сильно пострадал из-за этого, так как потерял клиентскую базу, наработанную за 20 лет.

Выручка компаний уменьшилась на 50 %. При этом ежемесячно отели платили Booking комиссию – 20 % в месяц, около 300-500 тысяч рублей.