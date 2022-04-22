Раскрыта стоимость отдыха в самых популярных отелях Египта

Онлайн-турагентства "Слетать.ру", OnlineTours и Level.travel раскрыли стоимость проживания в самых востребованных у россиян отелях Египта в период майских праздников. Об этом сообщает TourDom.

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Эксперты рассчитали стоимость путевки на восемь дней для двоих человек с вылетом из Москвы. Стоимость проживания в пятизвездочной гостинице Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh стартует от 265 тысяч рублей. Самым дорогим названо размещение в отеле Sunrise Grand Select Montemare — тур обойдется в 393 тысячи рублей.

Среди бюджетных вариантов оказались гостиницы Albatros Laguna Vista Beach и Grand Oasis Resort — путевку можно приобрести за 172 и 175 тысяч рублей соответственно. Также специалисты выделили отели Ali Baba Palace — 271 тысяча рублей за тур, Albatros Citadel Resort — 205 тысяч рублей, Rixos Sharm El Sheikh — 279 тысяч рублей.