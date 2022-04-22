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50 минут назад

Названы самые дешевые страны для весеннего отдыха

Мария Иглина

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили самые дорогие и самые дешевые страны для весеннего отдыха россиян. Об этом сообщается на сайте организации.

Названы самые дешевые страны для весеннего отдыха
Фото: unsplash.comunsplash.com

Бюджетнее всего россияне могут отдохнуть на Шри-Ланке и в ОАЭ. Так, недельное путешествие на одного человека обойдется в 50 и 55 тысяч рублей соответственно. Отдых в Паттайе в Таиланде начинается от 64 тысяч рублей, от 72 тысяч — на Пхукете и от 93 тысяч — на Самуи.

А вот путешествие в другие страны обойдется дороже. Путевка в Малайзию будет стоить 107 тысяч рублей, Непал — 108 тысяч, Индия — 110 тысяч, Иран — 116 тысяч рублей.

Самыми дорогими странами для летнего отдыха названы Индонезия, ЮАР, Монголия и Оман, куда за семидневную поездку туристам придется отдать минимум 120, 153, 202 и 221 тысячу рублей соответственно.

Ранее стало известно, что правительство ОАЭ вводит пятилетние туристические визы.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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