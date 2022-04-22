Названы самые дешевые страны для весеннего отдыха

Бюджетнее всего россияне могут отдохнуть на Шри-Ланке и в ОАЭ. Так, недельное путешествие на одного человека обойдется в 50 и 55 тысяч рублей соответственно. Отдых в Паттайе в Таиланде начинается от 64 тысяч рублей, от 72 тысяч — на Пхукете и от 93 тысяч — на Самуи.