Названы самые дешевые страны для весеннего отдыха

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили самые дорогие и самые дешевые страны для весеннего отдыха россиян. Об этом сообщается на сайте организации.
Бюджетнее всего россияне могут отдохнуть на Шри-Ланке и в ОАЭ. Так, недельное путешествие на одного человека обойдется в 50 и 55 тысяч рублей соответственно. Отдых в Паттайе в Таиланде начинается от 64 тысяч рублей, от 72 тысяч — на Пхукете и от 93 тысяч — на Самуи.
А вот путешествие в другие страны обойдется дороже. Путевка в Малайзию будет стоить 107 тысяч рублей, Непал — 108 тысяч, Индия — 110 тысяч, Иран — 116 тысяч рублей.
Самыми дорогими странами для летнего отдыха названы Индонезия, ЮАР, Монголия и Оман, куда за семидневную поездку туристам придется отдать минимум 120, 153, 202 и 221 тысячу рублей соответственно.
Ранее стало известно, что правительство ОАЭ вводит пятилетние туристические визы.