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4 часа назад

Правительство ОАЭ вводит пятилетние туристические визы

Даша Краснова

ОАЭ объявили о масштабных изменениях в визовой системе и ввели пятилетнюю туристическую визу и несколько новых типов виз. Также расширяется программа выдачи «Золотых виз». Об этом сообщает информационное агентство Wam.

Правительство ОАЭ вводит пятилетние туристические визы
Фото: https://unsplash.comhttps://unsplash.com

Кабинет министров ОАЭ, возглавляемый шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, приняли Закон о въезде и проживании иностранцев, направленные на укрепление позиций страны как «идеального места для жизни, работы и инвестиций».

Новая система въезда и проживания направлена на привлечение и удержание признанных талантов и квалифицированных работников со всего мира, повышение конкурентоспособности и гибкости рынка труда, на укрепление ощущения стабильности у жителей ОАЭ и их семей.

Путешествующим в ОАЭ доступны различные типы виз в зависимости от целей поездки. Исчезло требование о наличии подтверждения от принимающей стороны или спонсора, упростились условия въезда в страну. Кроме того, все въездные визы — как однократные, так и многократные — могут быть продлены на аналогичный период и действительны в течение 60 дней с даты их выдачи.

В дополнение к обычным туристическим визам появилась пятилетняя многократная туристическая виза. Этот тип визы не требует спонсора-гаранта и позволяет лицу непрерывно находиться в стране до 90 дней. Визу можно продлить до 180 дней в течение одного года.

Чтобы получить пятилетнюю визу, необходимо подтвердить наличие средств на счете в банке не менее 4 000 долларов США в течение последних шести месяцев, предшествующих подаче заявления.

До этого мы рассказывали, почему не стоит ехать в Дубай летом.

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