Власти Португалии смягчили COVID-ограничения для туристов

Власти Португалии приняли решение снять часть коронавирусных ограничений на въезд иностранных туристов. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Минздрава республики.

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По словам министра здравоохранения Португалии Марты Темидо, такое решение связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в республике.

С 22 апреля приезжающие в пляжную страну путешественники больше не обязаны заранее заполнять декларацию здоровья и носить защитные маски в закрытых помещениях.

Невакцинированным туристам достаточно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до вылета, а также медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в случае заражения коронавирусом.