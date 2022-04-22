Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
2 часа назад

Власти Португалии смягчили COVID-ограничения для туристов

Мария Иглина

Власти Португалии приняли решение снять часть коронавирусных ограничений на въезд иностранных туристов. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Минздрава республики.

Власти Португалии смягчили COVID-ограничения для туристов
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам министра здравоохранения Португалии Марты Темидо, такое решение связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в республике.

С 22 апреля приезжающие в пляжную страну путешественники больше не обязаны заранее заполнять декларацию здоровья и носить защитные маски в закрытых помещениях.

Невакцинированным туристам достаточно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до вылета, а также медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в случае заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что Таиланд отменяет ПЦР-тест для туристов с первого мая.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители