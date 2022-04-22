Власти Португалии смягчили COVID-ограничения для туристов

Власти Португалии приняли решение снять часть коронавирусных ограничений на въезд иностранных туристов. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Минздрава республики.
По словам министра здравоохранения Португалии Марты Темидо, такое решение связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в республике.
С 22 апреля приезжающие в пляжную страну путешественники больше не обязаны заранее заполнять декларацию здоровья и носить защитные маски в закрытых помещениях.
Невакцинированным туристам достаточно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до вылета, а также медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в случае заражения коронавирусом.
Ранее стало известно, что Таиланд отменяет ПЦР-тест для туристов с первого мая.