Таиланд отменяет ПЦР-тест для туристов с 1 мая

Власти Таиланда приняли решение отменить ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных от коронавируса путешественников с 1 мая. Об этом сообщила глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо. Ее слова передает ТАСС.

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"с 1 мая привитым от коронавируса туристам не придется проходить ПЦР-тест по прибытии и бронировать гостиницу на одну ночь для ожидания его результатов".

Туристы должны самостоятельно пройти антигенный тест, а при обнаружении инфекции, обратиться за медицинской помощью.

Вместе с тем система Thailand Pass, созданная для получения разрешения на въезд в королевство, продолжит действовать и будет использоваться для проверки сертификата о вакцинации, а также медицинской страховки.

Непривитым туристам необходимо забронировать гостиницу, чтобы пройти изоляцию и на пятый день сдать ПЦР-тест.