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1 час назад

Таиланд отменяет ПЦР-тест для туристов с 1 мая

Даша Краснова

Власти Таиланда приняли решение отменить ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных от коронавируса путешественников с 1 мая. Об этом сообщила глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо. Ее слова передает ТАСС.

Таиланд отменяет ПЦР-тест для туристов с 1 мая
Фото: unsplash.comunsplash.com

"с 1 мая привитым от коронавируса туристам не придется проходить ПЦР-тест по прибытии и бронировать гостиницу на одну ночь для ожидания его результатов".

Туристы должны самостоятельно пройти антигенный тест, а при обнаружении инфекции, обратиться за медицинской помощью.

Вместе с тем система Thailand Pass, созданная для получения разрешения на въезд в королевство, продолжит действовать и будет использоваться для проверки сертификата о вакцинации, а также медицинской страховки.

Непривитым туристам необходимо забронировать гостиницу, чтобы пройти изоляцию и на пятый день сдать ПЦР-тест.

До этого мы рассказывали об опасностях отдыха в Тайланде.

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