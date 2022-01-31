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34 минуты назад

Россиянка предостерегла туристов от опасности отдыха в Тайланде

Путешественница из России посетила Тайланд и предостерегла соотечественников от опасностей, которые могут ожидать в этой стране. Об этом подробно она рассказала в своем блоге на "Яндекс.Дзен".

Россиянка предостерегла туристов от опасности отдыха в Тайланде
Фото: РамблерРамблер

Как рассказала россиянка, с апреля по октябрь в Сиамском заливе можно встретить ядовитых медуз. Самые опасные — морские осы и португальские кораблики, контакт с которыми может вызвать остановку сердца.

"Фиолетовый флаг на пляжах Таиланда означает, что в воде замечены медузы: откажитесь от купания, если вы его заметили".

На прогулке в тропическом лесу можно наткнуться на сколопендру, яд этой многоножки может спровоцировать отек и онемение в месте укуса.

Ранее мы писали, что россиянка назвала поджидающие туристов на улицах Египта опасности.

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