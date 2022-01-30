Россиянка назвала поджидающие туристов на улицах Египта опасности

Путешественница из России посетила нетуристические районы на курортах Египта. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

«Наш турист впервые видит настоящий Египет без прикрас. Тут нет газонов и чистых дорожек, как это было в отеле. А люди похожи на "сброд", в хорошем смысле слова, или цыган»,

— рассказала она.

Автор отметила, что далеко не все местные настроены дружелюбно к туристам. Есть те, кто намеренно завышают цены, причем не только на рынках, но и в ресторанах и даже аптеках, добавила путешественница.

По словам блогерши, зачастую можно встретить египетских детей, которые в агрессивной форме требуют у туристов денег на еду. Она также пожаловалась на разруху, грязь и хаос на улицах.

«Вонь стоит такая, что думаешь, как такое может вообще быть, если в отеле все так шикарно»,

— возмутилась автор.