Туриста посадили в тюрьму на восемь лет из-за фото достопримечательности

Французского туриста приговорили к восьми годам тюрьмы в Иране из-за фотографии с дрона. Об этом пишет BBC News.

36-летнего Бенжамена Бриера арестовала полиция Ирана в мае 2020 года. Он запустил дрон вблизи ирано-туркменской границы. По словам мужчины, он хотел снять с высоты местную достопримечательность — национальный парк.

Полтора года француз находился под стражей, а в январе 2022 года суд приговорил его к восьми годам тюрьмы по обвинению в шпионаже и к восьми месяцам за пропаганду против ислама.