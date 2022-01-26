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1 час назад

Туриста посадили в тюрьму на восемь лет из-за фото достопримечательности

Французского туриста приговорили к восьми годам тюрьмы в Иране из-за фотографии с дрона. Об этом пишет BBC News.

Туриста посадили в тюрьму на восемь лет из-за фото достопримечательности
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

36-летнего Бенжамена Бриера арестовала полиция Ирана в мае 2020 года. Он запустил дрон вблизи ирано-туркменской границы. По словам мужчины, он хотел снять с высоты местную достопримечательность — национальный парк.

Полтора года француз находился под стражей, а в январе 2022 года суд приговорил его к восьми годам тюрьмы по обвинению в шпионаже и к восьми месяцам за пропаганду против ислама.

Адвокат Бриера Филипп Валант считает, что судебное разбирательство было несправедливым, так как туриста не проинформировали о его правах. Семья мужчины настаивает на его невиновности. По их мнению, его используют в качестве инструмента в политических целях.

Ранее оголившуюся перед памятником туристку выгнали из города.

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