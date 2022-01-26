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38 минут назад

Оголившуюся перед памятником туристку выгнали из города

Туристка из Чехии попозировала обнаженной перед памятником партизанам в Венеции и была выгнана из города. Ее оштрафовали на 513 долларов (40 тысяч рублей), сообщает CNN.

Оголившуюся перед памятником туристку выгнали из города
Фото:  Lothar John / Wikimedia Commons Lothar John / Wikimedia Commons

30-летняя женщина отдыхала с друзьями в Венеции и решила оголиться ради эффектных фото. Туристка отправилась купаться на набережной недалеко от садов Биеннале и попозировала топлес у памятника женщинам-партизанам Италии. Она легла на него, имитируя бронзовую статую.

На поступок туристки обратил внимание местный житель. Он неподалеку гулял с сыном, когда увидел оголенную женщину в воде:

«Я подумал, что она, возможно, сошла с ума, раз решила поплавать в морозный день, однако потом я увидел, что она пыталась выбраться из воды, взобравшись на статую, в одних плавках от бикини», — рассказал итальянец.

Сотрудники полиции арестовали туристку из Чехии и оштрафовали ее за антиобщественное поведение. Кроме того, на нее наложили 48-часовой запрет на въезд в Венецию с дополнительным штрафом в 113 долларов (8,8 тысячи рублей).

«Ужаснее всего то, что туристы не понимали, в чем проблема. У них не было ни малейшего представления о том, что они делали», — сказал местный житель.

Ранее туристок без одежды обругали на Кавказе.

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