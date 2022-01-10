"Держите таких на цепи": туристок без одежды обругали на Кавказе

"Кто вам позволил голышом кататься в горах?"; "Совсем охренели девушки. Хоть чуть соображайте, где находитесь"; "Это что за бардак, еще папаху надела??? Где народ, это уже слишком"; "Дешевка"; "Зачем таких с цепи спустили? Аудитория, которая сейчас будет ее защищать и кидать камни, пожалуйста, держите у себя таких на цепи и не отпускайте к нам без намордника"; "Мужчкая папаха на голой женщине. Не позорьте головной убор. Его носят только мужчины [...] Не срамите наши законы", - написали в комментариях.