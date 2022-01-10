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3 часа назад

"Держите таких на цепи": туристок без одежды обругали на Кавказе

Жители Карачаево-Черкесской Республики обругали туристок, снявшихся на Домбае без одежды. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash Gor.

Девушки опубликовали в Instagram фото топлес и в купальниках на горном курорте. Одна из туристок на видео прокатилась на лыжах в леопардовом купальнике и папахе.

"Жаркий Домбай", - подписала она ролик.

Местных возмутило поведение отдыхающих девушек. Их видео и фотографии разлетелись по кавказским пабликам. Туристок обвинили в оскорблении чувств жителей республики и неуважении к их традициям.

"Кто вам позволил голышом кататься в горах?"; "Совсем охренели девушки. Хоть чуть соображайте, где находитесь"; "Это что за бардак, еще папаху надела??? Где народ, это уже слишком"; "Дешевка"; "Зачем таких с цепи спустили? Аудитория, которая сейчас будет ее защищать и кидать камни, пожалуйста, держите у себя таких на цепи и не отпускайте к нам без намордника"; "Мужчкая папаха на голой женщине. Не позорьте головной убор. Его носят только мужчины [...] Не срамите наши законы", - написали в комментариях.

Ранее стюардесса показала фото без одежды и была обругана.

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