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2 часа назад

"Какой позор": испанская стюардесса показала фото без одежды

Стюардесса из Испании Фатима Кирос (Фатима Кирос) опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она полностью обнаженная. Снимок вызвал бурную реакцию у пользователей соцсети.

"Какой позор": стюардесса показала фото без одежды
Фото: @fatima_equiros@fatima_equiros

Кадр сделан на острове Табарка в Средиземном море. На фото бортпроводница сидит без одежды на земле.

"Мы рождены, чтобы быть настоящими, а не идеальными", — подписала снимок девушка.

@fatima_equiros

Публикация набрала более двух тысяч лайков и сотни комментариев:

"Ты потрясающая", "Выглядишь эффектно!", "Очень горячо", "Шарм и красивое тело", "Красота женщины", — написали под постом бортпроводницы.

Некоторые пользователи с шуткой пристыдили испанскую стюардессу:

"Какой позор", — возмутился один из подписчиков.

Ранее другая испанская стюардесса показала свою роскошную жизнь.

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