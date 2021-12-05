"Какой позор": стюардесса показала фото без одежды

Стюардесса из Испании Фатима Кирос (Фатима Кирос) опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она полностью обнаженная. Снимок вызвал бурную реакцию у пользователей соцсети.

Фото: @fatima_equiros @fatima_equiros

Кадр сделан на острове Табарка в Средиземном море. На фото бортпроводница сидит без одежды на земле.

"Мы рождены, чтобы быть настоящими, а не идеальными", — подписала снимок девушка.

@fatima_equiros

Публикация набрала более двух тысяч лайков и сотни комментариев:

"Ты потрясающая", "Выглядишь эффектно!", "Очень горячо", "Шарм и красивое тело", "Красота женщины", — написали под постом бортпроводницы.

Некоторые пользователи с шуткой пристыдили испанскую стюардессу: